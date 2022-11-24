Забитый мяч Эмболо принес Швейцарии победу над Камеруном на ЧМ-2022

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Швейцарии обыграла команду Камеруна.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев, в составе которых единственный мяч забил Брель Эмболо.
Подопечные экс-наставника московского «Спартака» Мурата Якина набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы G. Камерун с нулем набранных баллов осел на четвертой строчке.
В этом же квартете выступают команды Бразилии и Сербии. Матч между ними пройдет также 24 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.
Чемпионат мира. Группа G
Швейцария – Камерун – 1:0 (0:0)
Гол: Эмболо, 48.
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканжи, Эльведи, Родригес (Комерт, 90), Фройлер, Джака, Шакири (Окафор, 71), Соу (Фрай, 71), Варгас (Ридер, 81), Эмболо (Сеферович,72).
Камерун: Онана, Толло, Ангисса, Кастеллетто, Мбеумо (Нгамале, 82), Н'Кулу, Онгла (Ондуа, 69), Ум Гуйе, Фай, Токо Экамби (Н'Куду, 74), Шупо-Мотинг (Абубакар, 74).
Предупреждения: Фай, 36, Эльведи, 64, Аканжи, 83.
Судья: Ф. Телло (Аргентина).