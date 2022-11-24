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Суарес, Нуньес и Сон Хын Мин выйдут в стартовых составах сборных Уругвая и Южной Кореи

Матч между национальными командами начнется в 16:00 по московскому времени.
24 ноября 2022 15:04
автор: Александр Евграфов

Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Южной Кореи, которые сыграют в матче группового этапа на чемпионате мира в Катаре.

Сборная Уругвая: Рочет, Касерес, Годин, Хименес, Оливера, Вальверде, Весино, Бетанкур, Пелистри, Нуньес, Суарес.

Сборная Южной Кореи: Ким Сон Кю, Чжин Су, Мин Джэ, Ким Мун Хван, Ин Бём, Сон Хын Мин, Ли Джэ Сон, Ким Мун Хван, Чон У Ён, На Сан Хо, Ким Юнь Квон

Судить игру будет бригада французских арбитров: Клеман Тюрпен и его ассистенты Николас Данос и Сириль Грингор. Матч начнется в 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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