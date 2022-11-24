Бекхэм хочет стать совладельцем «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассматривает возможность приобретения часть акций своего бывшего клуба, сообщают британские СМИ.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, владеющих клубом, согласилась рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, Бекхэм предполагает купить часть в консорциуме, который сменит Глейзеров. Среди возможных покупателей ранее назывались британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, компания Apple.
Бекхэм в составе «МЮ» шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии и один раз побеждал в Лиге чемпионов.