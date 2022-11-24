Игрок сборной Камеруна сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом (фото)

Пресс-служба РПЛ сообщила, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа провел матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 с национальной командой Швейцарией (0:1) в бутсах с российским флагом.

Игрок, имеющий также гражданство РФ, вышел на замену на 68-й минуте, но не отметился результативными действиями.

После этой встречи подопечные Мурата Якина набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы G. Камерун с нулем набранных баллов осел на четвертой строчке.

В этом же квартете выступают команды Бразилии и Сербии. Матч между ними пройдет также 24 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.