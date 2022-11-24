Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» отреагировал на возможную продажу английского клуба

Один из владельцев «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер отреагировал на информацию о возможной продаже английского клуба.
«Руководство оценивает стратегические альтернативы. На данный момент мы занимаемся этим. Время покажет, каков будет итог», - приводит слова бизнесмена зарубежная пресса.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров, владеющая клубом, согласилась рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед».
Бывший полузащитник «красных дьяволов» Дэвид Бекхэм предполагает купить часть в консорциуме, который сменит Глейзеров. Среди возможных покупателей также назывались британский миллиардер сэр Джим Рэтклифф, а также компания Apple.