Зоммер признан лучшим футболистом матча Швейцария - Камерун на ЧМ-2022

Пресс-служба ФИФА сообщила, что вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Камеруна (1:0).

Отметим, что голкипер отразил четыре удара в створ ворот.

После этой победы подопечные экс-наставника московского «Спартака» Мурата Якина набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы G. Камерун с нулем набранных баллов осел на четвертой строчке.

В этом же квартете выступают команды Бразилии и Сербии. Матч между ними пройдет также 24 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.