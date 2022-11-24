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«Сбылась моя мечта». Эмболо - о забитом мяче в матче против Камеруна на ЧМ-2022

Нападающий сборной Швейцарии принес своей команде победу со счетом 1:0.
24 ноября 2022 17:19

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо дал комментарий после победы своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Камеруна (1:0). Форвард отметился забитым мячом.

«Я горд. Сбылась моя мечта. Я забил первый гол на чемпионате мира. Хочу отметить игру всей команды. Мы показали солидный футбол», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

После этой победы подопечные экс-наставника московского «Спартака» Мурата Якина набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы G. Камерун с нулем набранных баллов осел на четвертой строчке.

В этом же квартете выступают команды Бразилии и Сербии. Матч между ними пройдет также 24 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.

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