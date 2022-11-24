Шакири прокомментировал победу сборной Швейцарии над Камеруном

Полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири дал комментарий после победы своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Камеруна (1:0).

«Наверное, могли забить еще один-два мяча, если бы лучше распоряжались своими возможностями. Но главное, что мы взяли три очка. Так что выполнили основную задачу», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

После этой победы подопечные экс-наставника московского «Спартака» Мурата Якина набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы G. Камерун с нулем набранных баллов осел на четвертой строчке.

В этом же квартете выступают команды Бразилии и Сербии. Матч между ними пройдет также 24 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.