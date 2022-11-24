Радченко уверен, что сборная Испании обыграет Германию в матче ЧМ-2022

Бывший форвард «Расинга» и «Депортиво» Дмитрий Радченко выразил мнение, что сборная Испании обыграет Германию в матче группового этапа ЧМ-2022.

По его словам, немцы приехали на турнир в Катаре не в самой лучшей форме, поэтому и проиграли Японии (1:2) на старте соревнований.

«Может быть, сборная Германия к матчу с Испанией подойдет в более лучшем и собранном состоянии, потому что для них это будет решающая игра. Будет очень интересный матч. Но думаю, что в этой игре испанцы будут фаворитами, они спокойно обыграли Коста-Рику и будут подходить в хорошем настроении к данной встрече, в то время, как немцы будут нервничать и находиться под давлением», – заявил Радченко, чьи слова приводит Metaratings.ru.

Матч сборных Испании и Германии состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало встречи – в 22.00 мск.