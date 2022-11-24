Главный тренер сборной Камеруна признался, что разочарован поражением от Швейцарии

Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг дал комментарий после поражения своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Швейцарии (0:1).

«Это чувство разочарования. Мы хотели большего, но вы знаете, что в футболе такого высокого уровня важны детали. Была расслабленность, и мы пропустили гол», - приводит слова африканского специалиста зарубежная пресса.

После этой победы подопечные экс-наставника московского «Спартака» Мурата Якина набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы G. Камерун с нулем набранных баллов осел на четвертой строчке.

В этом же квартете выступают команды Бразилии и Сербии. Матч между ними пройдет также 24 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.