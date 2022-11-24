Дортмундская «Боруссия» хочет продлить контракт с Марко Ройсом

Дортмундская «Боруссия» планирует продлить контракт с полузащитником команды Марко Ройсом. Об этом сообщает зарубежная пресса.
По данным источников, немецкий клуб хочет заметно снизить оклад 33-летнего футболиста.
Напомним, что Ройс перебрался в стан «шмелей» из менхенгладбахской «Боруссии» в 2012 году за 17,1 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 368 матчей, забил 156 голов и отдал 118 результативных передач.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 9 млн евро.