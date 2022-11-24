Уругвай – Южная Корея: назван лучший игрок матча ЧМ-2022

Сегодня, 24 ноября, сборные Уругвая и Южной Кореи провели матч на групповом этапе чемпионата мира по футболу.

За 90 минут игрового времени команды так и не смогли выявить победителя (0:0). Более того, они не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, лучшим футболистом этой встречи назван полузащитник уругвайской сборной Федерико Вальверде.

Добавим, что следующий матч латиноамериканцы проведут со соборной Португалии, а южнокорейская команда встретится с коллективом из Ганы. Обе игры пройдут 28 ноября.