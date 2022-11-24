Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело против мексиканских болельщиков за скандирование дискриминационных лозунгов в матче против сборной Польши (0:0), сообщают французские СМИ.

По данным источника, кричалки унижали национальное достоинство страны, лиц или группы лиц.

Ранее СМИ сообщали, что ФИФА открыло дисциплинарное дело против болельщиков еще одной латиноамериканской страны – Эквадора, которые скандировали неприличные лозунги на матче открытия чемпионата мира в Катаре с хозяевами первенства, адресуя их чилийской команде.

До чемпионата мира федерация футбола Чили требовала дисквалифицировать эквадорскую команду за предоставление неточных сведений об одном из игроков сборной. Однако спортивный арбитражный суд не стал исключать сборную Эквадора из числа участников, ограничившись штрафом и снятием трех очков в следующем отборочном цикле.