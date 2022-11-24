Песьяков считает, что у сборной России были бы хорошие шансы выйти в плей-офф ЧМ-2022

Голкипер сборной России и «Ростова» Сергей Песьяков предположил, могла ли национальная команда выйти в плей-офф чемпионата мира, проходящего в настоящие дни в Катаре.

Напомним, что команда Валерия Карпина была в одной сетке стыковых матчей вместе со сборной Польши.

«Мы Саудовскую Аравию обыгрывали 5:0, а она победила Аргентину. Если говорить так, как в детстве шутили, наверное, штук восемь аргентинцам накидали бы. Шучу, конечно. Очень тяжело загадывать. Смотря, в каком состоянии мы подошли бы. Здесь очень много мелочей. Но, зная наш тренерский штаб, какую подготовку мы проходим, думаю, шансы были бы велики», - приводит слова Песьякова «РБ-Спорт».

Добавим, что Саудовская Аравия победила Аргентину со счетом 2:1. В этой же группе сборная Польши сыграла нулевую ничью с командой Мексики.