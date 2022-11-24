Премьер-министр Японии считает, что победа над Германией придаст команде уверенности на ЧМ-2022

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал комментарий после победу национальной команды над Германией (2:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022.

«Это был удивительный матч, в котором «самураи» показали силу команды и отдельных игроков. Думаю, вся страна была переполнена эмоциями от этой великолепной победы, которая придаст уверенности», - приводит слова политика зарубежная пресса.

Автором первого гола стал хавбек сборной Германии Илкай Гюгдоган, который реализовал пенальти на 33-й минуте. Япония ответила точными ударами Рицу Доана (75-я) и Такумы Асано (83-я).

Во втором туре 27 ноября Германия сыграет с Испанией. Япония в этот же день сразится с Коста-Рикой.