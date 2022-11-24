Эден Азар раскритиковал сборную Германию за акцию перед матчем с Японией

Капитан сборной Бельгии Эден Азар раскритиковал акцию, которую немецкие футболисты устроили перед матчем с Японией (1:2) на чемпионате мира в Катаре.
Из-за запрета радужных повязок футболисты сборной Германии на предматчевом фото прикрыли свои рты рукой.
«Лучше бы они этого не сделали и выиграли. Мы здесь, чтобы играть в футбол, а я здесь не для того, чтобы посылать политический месседж», - сказал Азар французской прессе.
Напомним, что вместо радужных капитанских повязок One Love ФИФА предложила свой дизайн - #NoDiscrimination.
источник: «Советский спорт»