Защитник Уругвая Годин - о матче с Южной Кореей на ЧМ-2022: Нет времени жаловаться

Защитник сборной Уругвая Диего Годин дал комментарий после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре с Южной Кореей (0:0).

«Нужно продолжать работать и думать о следующем матче, потому что в коротком турнире нет времени жаловаться. Просто нужно исправить недочеты», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

После этой игры команды делят 1-2 места в квартете H, набрав по одному очку.

В следующем туре команда Диего Алонсо сыграет с Португалией, а подопечным Паулу Бенту будет противостоять Гана. Обе встречи состоятся 28 ноября.