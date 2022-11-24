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Главный тренер сборной Нидерландов рассказал о состоянии Депая перед матчем с Эквадором

Форвард приехал на чемпионат мира травмированным.
24 ноября 2022 20:11
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал французским журналистам, что нападающий Мемфиса Депай может сыграть один тайм против команды Эквадора.

Форвард не может играть все 90 минут из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра.

В победном матче с Сенегалом (2:0) Депай вышел на 62-й минуте игры. Напомним, что Сенегал с аналогичным счетом на открытии турнира обыграл сборную Катара.

Матч Нидерланды - Эквадор пройдет 25 ноября в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и начнется в 19:00 по Москве.

источник: «Советский спорт»
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