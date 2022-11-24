Главный тренер сборной Нидерландов рассказал о состоянии Депая перед матчем с Эквадором

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал рассказал французским журналистам, что нападающий Мемфиса Депай может сыграть один тайм против команды Эквадора.

Форвард не может играть все 90 минут из-за травмы двуглавой мышцы левого бедра.

В победном матче с Сенегалом (2:0) Депай вышел на 62-й минуте игры. Напомним, что Сенегал с аналогичным счетом на открытии турнира обыграл сборную Катара.

Матч Нидерланды - Эквадор пройдет 25 ноября в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» и начнется в 19:00 по Москве.