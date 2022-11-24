«Милан» возобновил переговоры с «Челси» по Хакиму Зиешу

Итальянский «Милан» возобновил переговоры с английским «Челси» относительно перехода вингера лондонцев Хакима Зиеша. Об этом сообщает зарубежная пресса.
Отмечается, что «россонери» обратились к «аристократам» с предложением об аренде марроканца с опцией выкупа.
К слову, Зиеш перебрался в «Челси» из амстердамского «Аякса» в июле 2020 года за 40 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 92 матча, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 17 млн евро.