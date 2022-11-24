Саутгейт – о предстоящем матче с США: Сборная Англии выложится на 100 процентов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем матче своей команды со сборной США в рамках второго туре чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что первый матч англичан на мундиале завершился разгромной победой над сборной Ирана (6:2).

«Встреча, которая состоится завтра, будет сильно отличать от нашей игры с Ираном. Сборная США очень хороша в прессинге. Мы должны сотворить историю и впервые обыграть эту команду на чемпионате мира. Мы очень уважаем своего соперника и постараемся выложиться на поле на все 100 процентов», – приводит слова Саутгейта британская пресса.

Добавим, что второй тур группы B пройдет 25 ноября. Сборная Уэльса встретится со сборной Ирана в 13:00 мск. Матч между английской национальной командой и американцами состоится в 22:00 мск.