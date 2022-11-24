«Я буду вспоминать это всю жизнь». Ондуа - о дебюте на чемпионате мира

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа дал комментарий после поражения своей команды от Швейцарии (0:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Сегодня я дебютировал на чемпионате мира по футболу - и это то, что я буду вспоминать всю жизнь. К сожалению, наша команда проиграла, но это лишь повод провести ближайшие дни еще более собрано и качественно», - написал футболист в своем телеграм-канале.

После этой победы подопечные экс-наставника московского «Спартака» Мурата Якина набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы G. Камерун с нулем набранных баллов осел на четвертой строчке.

В этом же квартете выступают команды Бразилии и Сербии. Матч между ними пройдет также 24 ноября. Начало в 22.00 по московскому времени.