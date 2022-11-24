Голы Роналду и Леау помогли сборной Португалии обыграть Гану в матче ЧМ-2022

Сборная Португалии оказалась сильнее национальной команды Ганы в матче первого тура чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу европейцев.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду (65-я минута, с пенальти), Жоао Феликс (78-я) и Рафаэль Леау (80-я).

Африканцы ответили забитыми мячами в исполнении Андре Айю (73-я) и Османа Букари (89-я).

Таким образом, команда Фернанду Сантуша с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета H. Подопечные Отто Аддо располагаются на четвертой строчке, не набрав пока ни одного очка.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гане будет противостоять Южная Корея. Обе встречи состоятся 28 ноября.