Магуайр считает, что критика – это часть футбола

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ответил на критику в адрес своей игры.

Отмечается, что по мнению 29-летнего футболиста, великие тоже ошибаются.

«Критика всегда была частью футбола. Я вижу, как величайшего игрока в истории футбола, Роналду, критикуют каждый день. Это нормально. Я сохраняю веру в себя. Знаю, что тренируюсь очень усердно, отдаю все силы. Это дает мне надежду на то, что я способен играть на самом высоком уровне. Хочу играть за клуб и сборную и буду ждать каждого шанса. 49 матче в составе сборной Англии доказывает, что в меня верят», – приводят слова Магуайра британские СМИ.

Добавим, что английский защитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне в составе «красных дьяволов» он провел девять матчей и не отметился результативными действиями.