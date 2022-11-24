Галактионов заявил, что «Локомотив» нуждается в новых трансферах

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о вероятных изменениях в команде в 2023 году.

Отметим, что в среду, 23 ноября, железнодорожники минимально уступили «Краснодару» (0:1) в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России.

– Я думаю, что команда находится в такой ситуации, когда усиление безусловно нужно. Причем в каждую линию, вне зависимости от амплуа. Опытных футболистов, качественных футболистов. В то же время нам необходимо очень серьезно провести зимнюю межсезонную подготовку для того, чтобы улучшить состояние игроков, в первую очередь. Функциональная готовность – всему фундамент. Если команда будет готова, то мы будем от этого отталкиваться и получим определенное развитие и качество игры, – сказал Галактионов корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

Напомним, что в данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 17 турах. В Кубке России красно-зеленые идут на третьей строчке, имея в своем активе восемь очков в пяти играх.

Что касается Галактионова, то 38-летний специалист возглавил клуб 13 ноября этого года.