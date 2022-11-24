Дани Алвес считает, что Мбаппе не понял, что играет в «ПСЖ» с легендарными футболистами

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес считает, что Мбаппе нужно понять, что он не единственная звезда в атаке «ПСЖ».

«Мбаппе еще не понял, что те, кто играет с ним в атаке, — футболисты более легендарные, чем он сам. Неймар и Месси уникальны. Они видят и делают то, чего не может никто. Великий игрок всегда должен знать и понимать, с кем он играет, партнеры по команде лишь улучшают твою игру», - сказал Дани Алвес итальянским журналистам.

Напомним, что Алвес играл вместе с Месси и Неймаром в «Барселоне». Находясь в одной команде футболисты выигрывали Лигу чемпионов.