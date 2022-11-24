Тренер сборной Уругвая Алонсо прокомментировал ничью с Южной Кореей на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Уругвая Диего Алонсо поделился мнением об исходе матча своей команды с Южной Кореей (0:0) на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что встреча завершилась без единого удара в створ ворот.

«В самом начале игры наш соперник был лучше в контроле мяча, однако нам удалось перехватить преимущество. К сожалению, этого не хватило, чтобы победить, хотя у нас были хорошие моменты. По игре было видно, как мы хотим эту победу», – приводит слова Алонсо итальянская пресса.

Добавим, что на мундиале после первого тура в группе H сборная Уругвая расположилась на третьей строчке, набрав одно очко. 28 ноября команда встретится с португальцами.