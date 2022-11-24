Сборные Бразилии и Сербии огласили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сегодня, 24 ноября, сборная Бразилии проведет первый матч на чемпионате мира по футболу. Подопечные Тите сыграют с командой Сербии.

Встреча начнется в 22.00 мск. За час до начала игры команда представили стартовые составы.

Сборная Бразилии: Алисон , Данило, Маркиньос, Т. Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.

Сборная Сербии: В. Милинкович-Савич, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, С. Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.