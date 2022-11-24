Пеле похвалил форварда сборной США Веа за гол в ворота Уэльса на ЧМ-2022

Легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле отреагировал на гол американского форварда Тимоти Веа в ворота сборной Уэльса (1:1) в матче первого тура чемпионата мира в Катаре.

Отметим, что 22-летний игрок открыл счет встречи на 36-й минуте.

«Это просто чудесный гол. Продолжай воплощать свою мечту и она сбудется!», – пишет Пеле в своих соцсетях. В свою очередь, Веа поблагодарил бразильца за признание.

Добавим, что на данный момент сборная США занимает третье место в группе B. 25 ноября подопечные Грегга Берхалтера встретятся с англичанами.