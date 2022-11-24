Каземиро горд представлять сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро поделился эмоциями от предстоящего выступления за национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что 30-летний хавбек осознает, насколько важно футболистам представлять свою страну на мундиале.

«В моей памяти отложилась победа сборной Бразилии на чемпионате мира в 2002 году. Прекрасное воспоминание. Это соревнование всегда остается самым важным в мире футбола. Я очень горд, что мне досталась привилегия выступать за свою страну на грядущем мундиале. В какой-то степени, это удача. Я осознаю важность этого момента», – приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что первый матч на мировом первенстве сборная Бразилии проведет в четверг, 24 ноября. Соперником бразильцев станет сборная Сербии. Начало 22:00 – мск.