«Челси» начал переговоры о покупке Троссарда у «Брайтона»

«Челси» начал переговоры о покупке полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда. Об этом сообщает зарубежная пресса.
По данным источников, лондонский клуб хочет оформить сделку в январе 2023 года.
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.
Напомним, что Троссард перебрался в «Брайтон» из бельгийского «Генка» в июле 2019 года за 15,56 млн евро. С тех пор он провел за команду 118 матчей, забил 25 голов и отдал 14 результативных передач.