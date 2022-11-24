Сантуш признал, что сборная Португалии была недостаточно агрессивна в матче с Ганой

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победе своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре над сборной Ганы (3:2).

Отметим, что в составе португальцев голами отметились Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэль Леау. Соперник ответил забитыми мячами Андре Айю и Османа Букари.

«У нас прекрасно получались переходы из атаки в защиту. Мы контролировали мяч, но были недостаточно агрессивны. Во второй половине первого тайма нам удалось создать много опасных моментов. Потом я попросил команду набраться терпения, но игра стала слишком пассивной. К счастью, мы забили достаточно голов для победы, но пропустили нелепые голы на ровном месте. Это недопустимо», – приводят слова Сантуша португальские СМИ.

Добавим, что после первого тура чемпионата мира Сборная Португалии возглавила турнирную таблицу в группе H, набрав три очка. 28 ноября подопечные Сантуша встретятся со сборной Уругвая.