«Манчестер Юнайтед» и «Челси» заинтересованы в голкипере сборной Португалии Диогу Коште

Вратарь «Порту» и сборной Португалии Диогу Кошта заинтересовал «Манчестер Юнайтед» или «Челси». Об этом сообщает зарубежная пресса.
По данным источника. британские клубы готовы предложить за трансфер игрока 50–60 миллионов евро.
Действующее соглашение игрока с «драконами» рассчитано до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 35 млн евро.
К слову, Диогу является воспитанником академии «Порту». За основную команду он провел 87 матчей, в 36 из них оставив ворота «сухими».