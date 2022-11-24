Роналду признан лучшим игроком матча Португалия – Гана

Сегодня, 24 ноября, сборная Португалии обыграла команду Ганы (3:2) в матче группового этапа ЧМ-2022.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, лучшим футболистом встречи назван капитан португальской сборной Криштиану Роналду.
Напомним, при счете 0:0 форвард заработал пенальти и сам же его реализовал.
Добавим, что подопечные Фернанду Сантуша набрали 3 очка и возглавили группу H. Ганская сборная расположилась на последней, 4-й строчке.
28 ноября сборная Португалии сыграет с Уругваем, а Гана встретится с Южной Кореей.
источник: «Советский спорт»