Руководство «Челси» сомневается в пользе подписания Роналду 

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер не считает, что его команда нуждается в форварде Криштиану Роналду. Об этом сообщает британская пресса.

Отметим, что ранее 37-летний португалец и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как утверждает источник, лондонцы размышляют о приглашении нападающего сборной Португалии в стан своей команды. Статус свободного агента и личная заинтересованность владельца «пенсионеров» Теда Боули в игроке может поспособствовать переходу, однако наставник синих Поттер не считает данное подписание удачной идеей.

Добавим, что Роналду находится без клуба с 22 ноября 2022 года. В текущем сезоне за состав «Манчестер Юнайтед» он провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.