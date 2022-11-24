Рубен Невеш считает, что сборной Португалии не хватило прагматичности в матче с Ганой на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш дал комментарий после победы своей команды над Ганой (3:2) в матче первого тура группого этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Мы контролировали ход первого тайма, во втором тайме было больше давления со стороны Ганы, и мы немного отступили назад. В матче мы должны были быть более прагматичными, - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду (65-я минута, с пенальти), Жоао Феликс (78-я) и Рафаэль Леау (80-я). Африканцы ответили забитыми мячами в исполнении Андре Айю (73-я) и Османа Букари (89-я).

Команда Фернанду Сантуша с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета H. Подопечные Отто Аддо располагаются на четвертой строчке, не набрав пока ни одного очка.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гане будет противостоять Южная Корея. Обе встречи состоятся 28 ноября.