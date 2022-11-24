Главный тренер Ирана на вопрос про протесты в стране попросил спросить у Англии про Афганистан

Главный тренер сборной Ирана Кардуш Кейруш ответил на вопрос про продолжающиеся протесты в стране, который был задан журналистом из Англии.

- А Вы задаете подобные вопросы другим тренерам? Почему бы Вам не спросить Саутгейта (главного тренера сборной Англии - прим.): «Что вы думаете об Англии, США и их уходе из Афганистана?», - сказал Кейруш.

Напомним, с сентября в Иране не утихают массовые беспорядки, спровоцированные поведением правоохранительных органов в отношении женщин.