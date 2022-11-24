Бруну Фернандеш считает справедливым назначение пенальти на Роналду в матче с Ганой

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш дал комментарий после победы своей команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Ганы (3:2). Кроме того, хавбек высказался о спорном пенальти, который был назначен за нарушение на Криштиану Роналду.

«Мы привыкли к тому, что победы даются с большим трудом. Так что старт неплохой. Считаю, что пенальти на Криштиану Роналду был. Но, конечно, игроки сборной Ганы будут говорить иначе», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

В составе португальцев отличились Криштиану Роналду (65-я минута, с пенальти), Жоао Феликс (78-я) и Рафаэль Леау (80-я). Африканцы ответили забитыми мячами в исполнении Андре Айю (73-я) и Османа Букари (89-я).

Команда Фернанду Сантуша с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета H. Подопечные Отто Аддо располагаются на четвертой строчке, не набрав пока ни одного очка.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гане будет противостоять Южная Корея. Обе встречи состоятся 28 ноября.