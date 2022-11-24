Тренер сборной Ганы назвал судейство в матче с Португалией бардаком

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо негативно высказался о работе судейского штаба в матче своей команды с Португалией (2:3) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что ганский наставник не согласен с назначенным пенальти в пользу португальцев.

«Я считаю, что судьи не должны были ставить пенальти в наши ворота за этот фол. Этот момент видели все вокруг. Это просто бардак. Несмотря на это, у нас были шансы добиться ничейного результата в концовке встречи. Не повезло. У нас ноль очков после первого тура, нужно постараться выиграть оставшиеся два матча», – приводит слова Аддо ганская пресса.

Добавим, что в настоящий момент сборная Ганы замыкает группу H (4-е место), не набрав очков. 28 ноября африканская команда встретится со сборной Уругвая.