World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тренер сборной Ганы назвал судейство в матче с Португалией бардаком

В первом туре ЧМ-2022 африканцы уступили сопернику со счетом 2:3.
24 ноября 2022 23:09
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо негативно высказался о работе судейского штаба в матче своей команды с Португалией (2:3) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что ганский наставник не согласен с назначенным пенальти в пользу португальцев.

«Я считаю, что судьи не должны были ставить пенальти в наши ворота за этот фол. Этот момент видели все вокруг. Это просто бардак. Несмотря на это, у нас были шансы добиться ничейного результата в концовке встречи. Не повезло. У нас ноль очков после первого тура, нужно постараться выиграть оставшиеся два матча», – приводит слова Аддо ганская пресса.

Добавим, что в настоящий момент сборная Ганы замыкает группу H (4-е место), не набрав очков. 28 ноября африканская команда встретится со сборной Уругвая.

Это интересно:
Даниил Хлусевич: Запрет мата был
Защитник сборной России Даниил Хлусевич пояснил о запрете нецензурных слов в «Спартаке».
24.11.2022 23:29
Футбол
Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 
37-летний португалец привлек интерес 18-кратного чемпиона страны. 
24.11.2022 23:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий сборной Португалии Феликс заявил, что осуществил свою мечту
Жоао забил на чемпионате мира по футболу.
24.11.2022 23:20
Футбол
Тренер сборной Ганы назвал судейство в матче с Португалией бардаком
В первом туре ЧМ-2022 африканцы уступили сопернику со счетом 2:3.
24.11.2022 23:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роналду – о победе сборной Португалии в матче с Ганой: Это был только первый шаг!
Лидер национальной команды оставил эмоциональный пост в соцсети.
24.11.2022 23:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бруну Фернандеш считает справедливым назначение пенальти на Роналду в матче с Ганой
Реализованный одиннадцатиметровый удар помог португальцам победить своего соперника со счетом 3:2.
24.11.2022 23:01
Футбол
Главный тренер Ирана на вопрос про протесты в стране попросил спросить у Англии про Афганистан
Кейруш нашел, чем ответить британскому журналисту.
24.11.2022 23:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Краснодара» Сорокин заявил, что не будет болеть ни за одну сборную на ЧМ-2022
Мировое первенство стартовало 20 ноября.
24.11.2022 22:52
Футбол
автор: Дарья Савинова
Сборные Бразилии и Сербии обошлись в первом тайме без голов
Матч чемпионата мира проходит в Лусаиле.
24.11.2022 22:47
Футбол
автор: Максим Скороходов
Рубен Невеш считает, что сборной Португалии не хватило прагматичности в матче с Ганой на ЧМ-2022
Португальцы обыграли африканскую команду со счетом 3:2.
24.11.2022 22:43
Футбол
Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира! Как Португалия победила Гану, а Криштиану установил вечный рекорд
В группе H португальцы с трудом переиграли сборную Ганы (3:2), которая забила первые африканские голы в Катаре.
Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 25.11.2022
25 ноября пройдут матчи второго тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Две штанги, много Кимов и ноль голов. Как Уругвай и Южная Корея скатали уже привычный для ЧМ-2022 «сухарь»
В стартовом поединке в группе Н сборные Уругвая и Южной Кореи обошлись без забитых мячей – это уже четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.
Какого цыпленка выберет Чао Бой? Букмекерский обзор
Очередной выпуск новостей из мира беттинга, разумеется, целиком посвящен чемпионату мира в Катаре.
«Эквадор может не проиграть голландцам, а США — англичанам». Прогнозы Колыванова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах A и B: Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США.
Как Медведев при плохой игре четыре месяца был первой ракеткой мира. Итоги мужского теннисного сезона
В уходящем году Даниил Медведев 16 недель возглавлял рейтинг АТР, что стало новым рекордом в истории нашего мужского тенниса. Но вот парадокс: на самом деле сезон-2022 сложился для него намного хуже предыдущего.
Простите, родичи! Как камерунец Брель Эмболо принес Швейцарии победу над сборной своей родины
В стартовом матче группы G на ЧМ-2022 сборная Швейцарии победила Камерун (1:0).
«Роналду огорчит Гану, Бразилия способна разгромить Сербию». Прогнозы Кирьякова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1-го тура ЧМ-2022 в группах G и H: Швейцария – Камерун, Уругвая – Корея, Португалия – Гана, Бразилия – Сербия.
В десяточку! Как Овечкин забил в овертайме свой 790-й гол в НХЛ (видео)
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал два очка и точным броском в овертайме принес своей команде волевую победу над «Филадельфией» (3:2).
Если бы не Куртуа, был бы провал! Как Бельгия незаслуженно победила на ЧМ-2022 Канаду (видео)
Бронзовые призеры ЧМ-2018 стартовали на чемпионате мира в Катаре с минимальной победы над канадцами (1:0), причем голкипер Тибо Куртуа в начале игры отразил пенальти.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика