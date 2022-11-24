Нападающий сборной Португалии Феликс заявил, что осуществил свою мечту

Нападающий сборной Португалии Жоао Феликс дал комментарий после победы своей команды над «Ганой» (3:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Один из лучших моментов в моей карьере. Я исполнил мечту жизни, забил в первой игре на чемпионате мира», - сказал Феликс португальскому телевидению.

Напомним, что Жоао стал автором второго гола сборной Португалии.

Команда Фернанду Сантуша с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета H. Подопечные Отто Аддо располагаются на четвертой строчке, не набрав пока ни одного очка.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гане будет противостоять Южная Корея. Обе встречи состоятся 28 ноября.