Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Руководство «Аль-Хиляль» рассматривает возможность пригласить форварда Криштиану Роналду в свою команду. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что португальский нападающий имеет статус свободного агента с 22 ноября 2022 года.

Как утверждает источник, президент саудовского клуба Фахад бен Нафель не отказался от идеи от подписания португальца. Летом функционер делал попытку заключить соглашение с игроком. Главным аргументом в пользу перехода играют финансовые возможности команды из Саудовской Аравии.

Добавим, что Роналду расторг свой контракт с «Манчестер Юнайтед» 22 ноября 2022 года. В нынешнем сезоне за английский клуб он провел 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.