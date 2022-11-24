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Роналду - про рекорд на чемпионатах мира: Хочу помочь своей команде, все остальное не имеет значения

Нападающий сборной Португалии стал первым, кто забивал на пяти чемпионатах мира.
24 ноября 2022 23:40
автор: Максим Скороходов

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналлуд высказался о своем новом достижении, которое он установил в матче первого круга группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы (3:2).

«Я очень горжусь стать первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира. Мы провели первый матч, выиграли, я хочу помочь своей команде, а все остальное не имеет значения», - сказал Роналду американским журналистам.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гане будет противостоять Южная Корея. Обе встречи состоятся 28 ноября.

источник: «Советский спорт»
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