Роналду - про рекорд на чемпионатах мира: Хочу помочь своей команде, все остальное не имеет значения

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналлуд высказался о своем новом достижении, которое он установил в матче первого круга группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы (3:2).

«Я очень горжусь стать первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира. Мы провели первый матч, выиграли, я хочу помочь своей команде, а все остальное не имеет значения», - сказал Роналду американским журналистам.

В следующем туре Португалия сыграет с Уругваем, а Гане будет противостоять Южная Корея. Обе встречи состоятся 28 ноября.