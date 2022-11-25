ЧМ-2022: какие матчи покажут 25 ноября, где смотреть, во сколько начало

В субботу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу состоятся четыре матча, а именно:

Уэльс – Иран (начало – в 13.00 мск)

Катар – Сенегал (начало – в 16.00 мск)

Нидерланды – Эквадор (начало – в 19.00 мск)

Англия – США (начало – в 22.00 мск)

Посмотреть их можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

Напомним, ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир начался 20 ноября и завершится 18 декабря.

Ранее стало известно, что сборную России отстранили от отборочного этапа по решению ФИФА.