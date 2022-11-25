Неймар поздравил сборную Бразилии с победой над Сербией на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар дал комментарий после победы своей команды над Сербией (2:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Тяжелая игра, но важно было победить. Поздравляю команду, первый шаг сделан… Осталось 6», - написал форвард в соцсетях.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Ришарлисон (62-я и 73-я минуты).

Команда Тите с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на четвертой строчке, пока не набрав ни одного очка.

В следующем матче Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербии будет противостоять Камерун. Обе встречи состоятся 28 ноября.