Винисиус признался, что 22 года ждал дебюта в сборной Бразилии на чемпионате мира

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор дал комментарий после победы своей команды над Сербией (2:0) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Очень доволен нашим дебютом. Мы начали по-настоящему, с правой ноги - с победы. Я ждал 22 года момента, когда попаду сюда», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Ришарлисон (62-я и 73-я минуты).

Команда Тите с тремя очками возглавила турнирную таблицу квартета G. Подопечные Драгана Стойковича находятся на четвертой строчке, пока не набрав ни одного очка.

В следующем матче Бразилия сыграет со Швейцарией, а Сербии будет противостоять Камерун. Обе встречи состоятся 28 ноября.