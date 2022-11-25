Месси и Роналду не вошли в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

Авторитетный портал WhoScored представил список лучших футболистов по итогам 1-го тура группового этапа чемпионата мира.
Отметим, что в состав не вошли нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Аргентины Лионель Месси. При этом в рейтинг включили защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена, выступающего на клубном уровне за «Зенит».
ЧМ-2022
Символическая сборная 1-го тура группового этапа по версии WhoScored
Тибо Куртуа (Бельгия, оценка – 8,3), защитники Анхело Пресиадо (Эквадор, 8,0), Тоби Алдервейрелд (Бельгия, 8,0), Деян Ловрен (Хорватия, 7,8), Жорди Альба (Испания, 8,3), полузащитники Букайо Сака (Англия, 9,2), Адриен Рабьо (Франция, 8,7), Джуд Беллингем (Англия, 8,4) Даниэль Ольмо (Испания, 8,7), а также нападающие Антуан Гризманн (Франция, 8,8), Эннер Валенсия (Эквадор, 8,8).
Напомним, ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.