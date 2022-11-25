World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Месси и Роналду не вошли в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

Зато в списке оказался Деян Ловрен.
25 ноября 2022 09:09
автор: Артур Гичунцев

Авторитетный портал WhoScored представил список лучших футболистов по итогам 1-го тура группового этапа чемпионата мира.

Отметим, что в состав не вошли нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и форвард сборной Аргентины Лионель Месси. При этом в рейтинг включили защитника сборной Хорватии Деяна Ловрена, выступающего на клубном уровне за «Зенит».

ЧМ-2022

Символическая сборная 1-го тура группового этапа по версии WhoScored

Тибо Куртуа (Бельгия, оценка – 8,3), защитники Анхело Пресиадо (Эквадор, 8,0), Тоби Алдервейрелд (Бельгия, 8,0), Деян Ловрен (Хорватия, 7,8), Жорди Альба (Испания, 8,3), полузащитники Букайо Сака (Англия, 9,2), Адриен Рабьо (Франция, 8,7), Джуд Беллингем (Англия, 8,4) Даниэль Ольмо (Испания, 8,7), а также нападающие Антуан Гризманн (Франция, 8,8), Эннер Валенсия (Эквадор, 8,8).

Напомним, ЧМ-2022 проходит в Катаре. Турнир стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Интер» предлагает Шкриньяру зарплату в 5,5 миллиона евро плюс бонусы
Действующий контракт словацкого футболиста рассчитан до 30 июня 2023 года.
25.11.2022 09:48
Футбол
В «Кремонезе» подтвердили заинтересованность в приобретении Шомуродова
На данный момент футболист защищает цвета «Ромы».
25.11.2022 09:33
Футбол
«Он вывихнул правую лодыжку»: врач сборной Бразилии – о состоянии Неймара
Футболист получил травму в матче с Сербией.
25.11.2022 09:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Винисиус признался, что 22 года ждал дебюта в сборной Бразилии на чемпионате мира
Накануне «пентакампеоны» переиграли Сербию (2:0).
25.11.2022 09:09
Футбол
Месси и Роналду не вошли в символическую сборную 1-го тура группового этапа ЧМ-2022
Зато в списке оказался Деян Ловрен.
25.11.2022 09:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бояринцев возглавил «Новосибирск»
Последним клубом специалиста была московская «Родина».
25.11.2022 08:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Неймар поздравил сборную Бразилии с победой над Сербией на ЧМ-2022
«Пентакампеоны» обыграли своего соперника со счетом 2:0.
25.11.2022 08:52
Футбол
ЧМ-2022: какие матчи покажут 25 ноября, где смотреть, во сколько начало
Сегодня стартует 2-й тур группового этапа.
25.11.2022 08:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ринат Билялетдинов: Поступок вызывает глубокое уважение к Гаэлю Ондуа
Известный российский тренер Ринат Билялетдинов оценил действие защитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа. Футболист вышел на матч чемпионата мира против Швейцарии в бутсах с изображением российского флага.
25.11.2022 00:39
Футбол
Андрей Канчельских: «Зенит» обойти нереально никому
Футбольный тренер Андрей Канчельскис оценил уровень профессионализма возможного главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева. Также футболист указал на безусловное лидерство «Зенита» в таблице РПЛ.
25.11.2022 00:32
Футбол
У троих лидеров — по 66 очков после первого тура! Подключайтесь к конкурсу прогнозов на ЧМ-2022
«Плеймейкер» во время чемпионата мира по футболу в Катаре разыгрывает 200 тысяч рублей в рамках конкурса футбольных прогнозистов. В общем зачете по итогам матчей первого тура группового этапа образовалось трио лидеров, однако еще не поздно составить им конкуренцию! Подключиться к конкурсу можно вплоть до заключительного дня ЧМ-2022.
Что за красота от Ришарлисона! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Танцуют все! Как Бразилия начала ЧМ-2022 с карнавальной победы над Сербией
Главные фавориты чемпионата мира в Катаре бразильцы в своем первом матче обыграли сербов (2:0) благодаря дублю Ришарлисона и возглавили группу G.
Роналду первым забил на пяти чемпионатах мира! Как Португалия победила Гану, а Криштиану установил вечный рекорд
В группе H португальцы с трудом переиграли сборную Ганы (3:2), которая забила первые африканские голы в Катаре.
Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США: расклад и расписание трансляций 2-го тура ЧМ-2022 в группах А и В 25.11.2022
25 ноября пройдут матчи второго тура в группах А и В чемпионата мира в Катаре. «Плеймейкер» анонсирует игры с участием восьми сборных, представленных в этих квартетах.
Две штанги, много Кимов и ноль голов. Как Уругвай и Южная Корея скатали уже привычный для ЧМ-2022 «сухарь»
В стартовом поединке в группе Н сборные Уругвая и Южной Кореи обошлись без забитых мячей – это уже четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.
Какого цыпленка выберет Чао Бой? Букмекерский обзор
Очередной выпуск новостей из мира беттинга, разумеется, целиком посвящен чемпионату мира в Катаре.
«Эквадор может не проиграть голландцам, а США — англичанам». Прогнозы Колыванова на матчи ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 2-го тура ЧМ-2022 в группах A и B: Уэльс – Иран, Катар – Сенегал, Нидерланды – Эквадор, Англия – США.
Как Медведев при плохой игре четыре месяца был первой ракеткой мира. Итоги мужского теннисного сезона
В уходящем году Даниил Медведев 16 недель возглавлял рейтинг АТР, что стало новым рекордом в истории нашего мужского тенниса. Но вот парадокс: на самом деле сезон-2022 сложился для него намного хуже предыдущего.
Простите, родичи! Как камерунец Брель Эмболо принес Швейцарии победу над сборной своей родины
В стартовом матче группы G на ЧМ-2022 сборная Швейцарии победила Камерун (1:0).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика