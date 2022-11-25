«Он вывихнул правую лодыжку»: врач сборной Бразилии – о состоянии Неймара

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

Форвард, вышедший в стартовом составе, покинул поле на 80-й минуте. Он не смог продолжить встречу в результате подката со стороны защитника Николы Миленковича.

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар не смог назвать точные сроки восстановления игрока.

«Неймар вывихнул правую лодыжку. У нас еще не было времени провести более полную оценку, но лодыжка уже немного распухла. Важно подождать первые 24 часа, посмотреть, как он отреагирует. Теперь это просто вопрос покоя и терпения», – сообщил врач французским СМИ.