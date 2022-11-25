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Месси не тренировался в общей группе сборной Аргентины из-за проблем с ногой

Форвард выполнял восстановительные упражнения.
25 ноября 2022 10:01
автор: Артур Гичунцев

Накануне, 24 ноября, сборная Аргентины провела подготовительную тренировку к матчу группового этапа ЧМ-2022 с командой Мексики.

Как сообщают испанские СМИ, лидер «альбиселесте» Лионель Месси работал отдельно от общей группы из-за проблем с левой ногой. Он выполнял восстановительные упражнения.

Напомним, в 1-м туре группового этапа чемпионата мира аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2). Месси вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

Следующий матч команда проведет 26 ноября против сборной Мексики.

источник: «Советский спорт»
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