Месси не тренировался в общей группе сборной Аргентины из-за проблем с ногой

Две штанги, много Кимов и ноль голов. Как Уругвай и Южная Корея скатали уже привычный для ЧМ-2022 «сухарь»

В стартовом поединке в группе Н сборные Уругвая и Южной Кореи обошлись без забитых мячей – это уже четвертая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.