Месси не тренировался в общей группе сборной Аргентины из-за проблем с ногой

Накануне, 24 ноября, сборная Аргентины провела подготовительную тренировку к матчу группового этапа ЧМ-2022 с командой Мексики.
Как сообщают испанские СМИ, лидер «альбиселесте» Лионель Месси работал отдельно от общей группы из-за проблем с левой ногой. Он выполнял восстановительные упражнения.
Напомним, в 1-м туре группового этапа чемпионата мира аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2). Месси вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.
Следующий матч команда проведет 26 ноября против сборной Мексики.
источник: «Советский спорт»