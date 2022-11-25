«Бавария» планирует продлить контракт с Эрнандесом, получившем серьезную травму на ЧМ-2022

Мюнхенская «Бавария» планирует продлить контракт с защитником сборной Франции Люка Эрнандесом, который накануне получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией (4:1). Об этом сообщает зарубежная пресса.

По данным источника, стороны контактировали еще до начала мирового первенства в Катаре, переговоры проходили в позитивном ключе.

Отметим, что действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 млн евро.

Эрнандес перебрался в немецкий клуб из мадридского «Атлетико» в июле 2019 года за 80 млн евро. С тех пор он провел за команду 107 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.