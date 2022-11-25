В сборной Бразилии рассказали, сможет ли Неймар принять участие в оставшихся матчах ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил травму в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Сербии (2:0).

Форвард, вышедший в стартовом составе, покинул поле на 80-й минуте. Он не смог продолжить встречу в результате подката со стороны защитника Николы Миленковича.

Главный тренер «селесао» Тите заявил, что болельщикам не стоит переживать по этому поводу.

«Мы убеждены, что Неймар продолжит играть на чемпионате мира!» – сказал специалист, чьи слова приводят зарубежные СМИ.