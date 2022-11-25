Бэйл призвал показывать школьникам вместо уроков матчи сборной Уэльса на ЧМ-2022

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл призвал учителей школ в своей стране показать детям ближайший матч чемпионата мира-2022 с Ираном вместо уроков.

«Если бы я был одним из учителей, я бы позволил детям посмотреть игру в школе. Пребывание на чемпионате мира по футболу - это исторический момент для Уэльса», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что в первом туре группового этапа мирового первенства Уэльс сыграл вничью с национальной командой США (1:1). Бэйл в этой встрече реализовал одиннадцатиметровый удар.

Матч Уэльс - Иран состоится сегодня, 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.